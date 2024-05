Europese beurzen licht lager het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag licht lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 520,57 punten. De Duitse DAX sloot vrijwel vlak op 18.693,37 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,1 procent bij een stand van 8.094,97 punten. De Britse FTSE sloot 0,3 procent lager op 8.317,59 punten.

Op weekbasis leverden de Duitse DAX en Stoxx Europe 600 licht in.

Afgelopen week nam de rentevrees weer toe, zeker nadat inkoopmanagersindices uit de VS toonden dat de Amerikaanse economie nog altijd goed draait. Dat is ongunstig voor de ontwikkeling van de inflatie en het rentebeleid van de Federal Reserve. Bestuurders van de Fed die van zich lieten horen, klonken ook niet bepaald optimistisch over een spoedige renteverlaging.

Volgens analisten van SEB is er geen hoop meer dat een beginnende economische zwakte de Fed ertoe zal aanzetten om haar afwachtende strategie te heroverwegen.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Duitse economie in het eerste kwartaal is gegroeid met 0,2 procent, na een krimp met 0,5 procent in het vierde kwartaal. Op jaarbasis was wel sprake van een krimp in het eerste kwartaal, van 0,2 procent. De cijfers bevestigden een eerdere raming.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING bevindt de Duitse economie zich niet langer in stagnatie, maar verloopt de positieve draai wel zeer geleidelijk.

Verder zijn de detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk in april harder gedaald dan verwacht, met 2,3 procent op maandbasis. Gerekend werd op een lichte krimp van 0,4 procent.

De euro/dollar handelde rond het Europese slot op 1,0844, terwijl de obligatierentes licht daalden. De olieprijzen stegen licht maar leverden op weekbasis in.

Bedrijfsnieuws

Op de Duitse beurs deden aandelen van autofabrikanten vrijdag goede zaken. Verder ging Siemens Energy aan kop met een plus van 4,2 procent. Farmabedrijf Sartorius was hekkensluiter in de DAX, met een verlies van 3,5 procent. Vastgoedbedrijf Vonovia verloor 2,0 procent.

In Parijs was Renault verreweg de grootste stijger, met een plus van 5,2 procent en wist ook Teleperformance duidelijk te stijgen. Airbus daalde 1,3 procent en Edenred belandde onderaan in de CAC 40, met een verlies van 1,5 procent. Ook Franse luxemerken verloren terrein.

Société Générale heeft nog werk te doen, schreef JPMorgan in een rapport, waarbij de analisten wezen naar margeverbetering bij de Franse retailtak en kostenbeheersing. De aandelenkoers daalde 0,5 procent. BNP Paribas steeg licht.

Banco Santander zal de aandelenkoers met de goede staat van dienst van onderdeel CIB niet omhoog krijgen, schreef RBC Capital Markets in een rapport. De koers daalde 0,7 procent in Madrid.

Monte dei Paschi heeft een nieuw plan en dat kan volgens Citi Research de koers een impuls geven en de overname fantasie prikkelen. In de Italiaanse media wordt gesuggereerd dat de overheid overweegt nog eens 16 procent in Monte dei Paschi van de hand te doen, nadat Rome eerder al plukken van 12,5 en 25 procent in de bank had verkocht. Van het oorspronkelijke belang is nu nog 26,7 procent over. De koers daalde 0,8 procent in Milaan.

Financieel dienstverlener Hargreaves Lansdown kan een nieuw bod tegemoet zien, nadat het een eerder, tweede bod van 9,85 Britse pond van private equity firma CVC afwees, aldus zakenbank Jefferies, dat inschat dat een nieuw bod uit zou kunnen komen op 14,00 pond. De koers daalde 2,7 procent in Londen op 10,90 pond.

Europese halfgeleideraandelen als STMicroelectronics en Infineon zaten donderdag nog aardig in de lift na de cijfers van Nvidia, maar leverden richting het weekend wel wat in.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot een procent hoger.