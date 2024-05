Olieprijzen herstellen richting lang weekend

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn vrijdag gestegen na vier dagen van dalingen, meeliftend op het algemene marktsentiment en een zwakkere dollar. Bij een settlement van 77,72 dollar werd een vat West Texas Intermediate op dagbasis 1,1 procent duurder. Brent kostte vrijdag 82,00 dollar.

Op weekbasis leverden de olieprijzen circa 2 procent in. Beleggers zijn bezorgd dat de Federal Reserve de rente langer hoog houdt, wat een risico kan vormen voor de vraag naar olie omdat de economie dan mogelijk verzwakt.

"Een recente zwakte in raffinagemarges en zwakkere spreads in zowel WTI als Brent laten zien dat de vraag naar olie een zwakke periode heeft bereikt na een sterk eerste kwartaal", zei grondstoffenspecialist Ole Hansen van Saxo Bank in een analyse.

Ondanks de huidige zwakte verwacht Hansen nog steeds dat de vraag in de komende maanden zal aantrekken "door de seizoensgebonden sterke vraag in het Midden-Oosten voor airconditioners, het vakantieseizoen in de VS en de sterke vraag naar vliegtuigbrandstof."

Ondertussen verschuift de aandacht langzaamaan naar de bijeenkomst van OPEC en zijn bondgenoten, die gepland staat voor begin juni.

Volgens Hansen is het de vraag "hoe de groep van olieproducerende landen zal reageren op prijzen die in de buurt van 80 dollar noteren in plaats van 90 dollar. Dit laatste prijsniveau heeft de voorkeur van de meeste leden", zei de expert van Saxo Bank.

De oliemarkten reageerden vrijdag beperkt op een bericht van persbureau Reuters dat de Russische president Vladimir Poetin er open voor staat om de oorlog in Oekraïne te beëindigen en wil onderhalen over een staakt-het-vuren. Uitgangspunt voor de onderhandelingen is de huidige frontlinie.