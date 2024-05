Wall Street koerst hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 steeg 0,8 procent op 5.307,06 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 39.161,53 punten en de Nasdaq noteerde 1,1 procent hoger op 16.924,34 punten. Vrijdag is weliswaar sprake van herstel op de Amerikaanse beurzen, maar, "onder de motorkap hangt een risicomijdend sentiment", zei analist Adam Phillips van EP Wealth Advisors. Maandag blijft Wall Street gesloten vanwege Memorial Day in de VS. Het was een week van twee gezichten voor Wall Street. Zo profiteerde de Nasdaq van de sterke cijfers van Nvidia en de daaropvolgende stijging van chipaandelen. Vrijdag noteerde de techindex op een nieuw record en op weekbasis wacht een mooie winst. De Dow doorbrak vorige week nog de magische grens van 40.000 punten, maar wist zich daar deze week niet boven te handhaven. Op weekbasis dreigt een verlies van zo'n 2 procent. Tegenover de goed ontvangen kwartaalcijfers van Nvidia stond afgelopen week een hernieuwde rente- en inflatievrees, onder meer omdat uit inkoopmanagersindices bleek dat de Amerikaanse economie er nog altijd goed voor staat. "Dit zou de Federal Reserve meer ruimte kunnen geven om de huidige rentevoeten te handhaven. Uit uitspraken van enkele Fed-officials en de FedWatch Tool blijkt dat de markt een renteverlaging pas waarschijnlijker acht na 7 november, eerder dan een onveranderde rente", zei beleggingsspecialist Kevin Verstraete van online broker Lynx. Raphael Bostic, voorzitter van de Atlanta-Fed met stemrecht binnen het beleidscomité, verwacht dat de rente voor een langere termijn stabiel zal blijven op het huidige niveau. "Gezien hoe hoog de inflatie was, zou het geen verrassing zijn als het een aantal jaren zou duren voordat de inflatie onze doelstelling van 2 procent zal bereiken", aldus Bostic. "Wat eigenlijk een verrassing was, was hoe snel de inflatie daalde in de tweede helft van 2023." De kans op een renteverlaging in september is inmiddels gedaald van 60 tot rond de 50 procent. Eind volgende week staat de voor de Fed belangrijke PCE-inflatie op de agenda. Op macro-economisch vlak was er vrijdag aandacht voor de inflatieverwachting zoals die wordt gemeten door de Universiteit van Michigan. Die steeg van 3,2 naar 3,3 procent, terwijl het consumentenvertrouwen daalde van 77,2 tot 69,1. De cijfers waren wel beter dan de voorlopige ramingen van een aantal weken geleden. Toen werd nog een inflatie van 3,5 procent gemeld. "Het consumentenvertrouwen daalde in mei met ongeveer 10 procent, na drie opeenvolgende maanden van zeer weinig verandering", zei Joanne Hsu van de Universiteit van Michigan. Toch noteert het vertrouwen bijna 20 procent boven het niveau van een jaar geleden en ongeveer 40 procent boven het historische dieptepunt van juni 2022, wat weerspiegelt hoeveel de opvattingen van consumenten zijn verbeterd naarmate de inflatie afnam, volgens Hsu. Verder werd vrijdag bekend dat de nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS in april onverwachts zijn gestegen. De orders lagen afgelopen maand 0,7 procent hoger dan een maand eerder. Economen hielden rekening met een daling van 1,0 procent. De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0852, terwijl de obligatierentes licht daalden. De olieprijzen stegen rond een procent. Bedrijfsnieuws Nvidia steeg 1,1 procent naar bijna 1.049 dollar, nadat de chipmaker donderdag 9,3 procent steeg en zijn recordstand aanscherpte, na sterke kwartaalcijfers. Ook sectorgenoten als AMD, Super Micro Computer en Micron zaten vrijdag in de lift. Boeing noteerde 0,8 procent hoger, nadat CFO Brian West donderdag waarschuwde voor een tegenvallende vrije kasstroom in het tweede kwartaal, waardoor het aandeel 7,6 procent lager sloot. Softwarebedrijf Intuit waarschuwde voor een afname van het aantal mensen dat zijn belastingtool TurboTax gratis gebruikt. Over het afgelopen kwartaal rapporteerde het concern een beter dan verwachte winst. Het bedrijf verhoogde tevens zijn outlook voor het hele boekjaar. Het aandeel verloor ruim 8 procent. WorkDay daalde met bijna 15 procent, nadat het softwarebedrijf op het gebied van HR de omzetverwachting uit abonnementen voor het hele boekjaar verlaagde. Ross Stores noteerde dik 9 procent hoger, nadat de discountwarenhuisketen beter dan verwachte kwartaalcijfers publiceerde. Decker Outdoor heeft het afgelopen kwartaal een beter dan verwachte winst geboekt en zei dat het verwacht dat de omzet in het boekjaar 2025 met circa 10 procent zal stijgen tot 4,7 miljard dollar. Het aandeel van de retailer steeg 13 procent. Bron: ABM Financial News

