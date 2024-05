AEX weet record nipt aan te scherpen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag licht hoger gesloten, na een rustige dag aan het einde van een bewogen handelsweek.

De AEX index sloot 0,1 procent hoger op 915,21 punten, en scherpte het record op slotbasis daarmee iets verder aan. Op weekbasis won de hoofdindex licht terrein.

Het was een bewogen week waarin Nvidia weer alle verwachtingen overtrof, de records aanscherpte en inmiddels zo’n 2,55 biljoen dollar waard is. Dat is bijna evenveel als alle Duitse beursgenoteerde bedrijven samen.

Echter, uit de notulen van de Fed afgelopen woensdag bleek toch veel bezorgdheid onder de leden over de hardnekkige inflatie. Fed-bestuurders houden vooralsnog een slag om de arm met betrekking tot een eerste renteverlaging, terwijl een deel zelfs een renteverhoging niet uitsluit.

Dit zorgde voor oplopende rentes en woog uiteindelijk zwaarder op de beurzen dan het goede nieuws van inmiddels beursgigant Nvidia, waarbij vermeld moet worden dat de Nasdaq nog wel rond de recordstanden is blijven hangen en die vrijdag ook lijkt te gaan aanscherpen.

Vrijdag werd op macro-economisch vlak bekend dat de Duitse economie in het eerste kwartaal op kwartaalbasis is gegroeid met 0,2 procent, na een krimp van 0,5 procent in het vierde kwartaal. Het groeicijfer was conform een voorlopige raming. De Britse detailhandelsverkopen zijn in april zowel op maand- als op jaarbasis gedaald.

In de VS bleken de orders voor duurzame goederen onverwachts te zijn gestegen, hoewel de neerwaartse bijstelling van de maand ervoor fors was.

Over de maand mei bleken de definitieve cijfers over het consumentenvertrouwen gemeten door de Universiteit van Michigan te zijn gedaald, hoewel ze wel iets beter waren dan de eerdere verwachtingen. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam begin deze maand uit op 3,3 procent, tegen 3,2 procent eind april. Een voorlopig cijfer voor mei wees eerder op een stijging naar 3,5 procent. De inflatieverwachting voor de komende 5 jaar bleef gelijk op 3,0 procent.

Mogelijk zorgde met name het meevallende inflatiecijfer toch voor wat opluchting onder beleggers, want de obligatierentes begonnen na het rapport van de Universiteit van Michigan te dalen, terwijl de beurzen opveerden. De tienjaarsrente in de VS noteerde fractioneel lager op 4,47 procent, terwijl de Duitse variant iets daalde naar 2,58 procent.

De olieprijzen herstelden wat na vier dagen van daling, maar lijken wel af te steven op een verlies op weekbasis. Een vat Brentolie steeg 0,7 procent naar 81,92 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0844. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0817 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0813 op de borden.

Stijgers en dalers

De Amsterdamse hoofdgraadmeter werd aangevoerd door Adyen met een winst van 1,5 procent, gevolgd door Philips met een winst van 1,1 procent.

IMCD sloot 0,3 procent hoger. ING verhoogde het koersdoel voor IMCD van 154,40 naar 173,30 euro met handhaving van het koopadvies.

DSM-Firmenich eindigde 0,1 procent hoger, ondanks een koersdoelverhoging van Barclays in aanloop naar de beleggersdag van het bedrijf op 3 juni.

ABN AMRO bungelde in de hoofdindex onderaan met een verlies van 1,0 procent. ASMI verloor 0,8 procent, ASML won 0,5 procent en Besi steeg 0,1 procent.

In de AMX ging TKH aan kop met een winst van 3,7 procent. Jefferies begon met het volgen van het aandeel met een koopadvies en een koersdoel van 56,00 euro.

Just Eat Takeaway had het voor de vijfde dag op rij lastig en verloor 3,7 procent.

Van de kleinere aandelen steeg Vivoryon maar liefst 63,6 procent, na ook al een flinke koerswinst op donderdag. Het concern zei toen optimistisch te zijn over de potentie van zijn middel varoglutamstat als mogelijke behandeling bij nierziekte en richt zich daarom nu op ontstekings- en fibrotische aandoeningen, in plaats van op Alzheimer.

Azerion droeg de rode lantaarn met een verlies van 3,4 procent.

Ajax sloot 1,0 procent hoger, nadat de voetbalclub overeenstemming bereikte met Francesco Farioli en OGC Nice over de overgang van de hoofdtrainer naar Amsterdam. Farioli tekende een contract van drie jaar, dat ingaat op 11 juni 2024.

Tussenstanden Wall Street

Tijdens het slot van de Amsterdamse beurs noteerden de indices op Wall Street in het groen en won de S&P 500 0,7 procent.

