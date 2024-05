Beursblik: Barclays verhoogt koersdoel DSM-Firmenich Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft in aanloop naar de beleggersdag van DSM-Firmenich op 3 juni, het koersdoel op het aandeel verhoogd van 117,00 naar 125,00 euro, met een ongewijzigd Neutraal advies. Dit bleek uit een analistenrapport van de Britse bank. Volgens de analisten zou de presentatie "van een gedetailleerd en geloofwaardig traject voor het herstel van de marge door synergieën en prioriteiten van de portfoliomix" tijdens de beleggersdag een "positieve katalysator" voor het aandeel kunnen zijn. De EBITDA-marge van 14,4 procent in 2023 kwam volgens Barclays "duidelijk lager" uit dan de marge van meer dan 20 procent die twee jaar geleden bij de vorige beleggersdag werd verwacht. Ook ligt de marge "duidelijk onder" de ambitie van 22-23 procent op middellange termijn die DSM-Firmenich ten tijde van de fusie formuleerde, volgens de analisten. De grootste margedruk komt van de divisie Animal Nutrition & Health, zei Barclays. DSM-Firmenich hoopt de divisie in 2025 af te splitsen. "Aangezien Animal Nutrition & Health historisch gezien een verwaterend effect heeft op de gecombineerde marge van DSM-Firmenich", zou de aangekondigde afsplitsing er in theorie voor kunnen zorgen dat de marge sneller herstelt, aldus Barclays. Als DSM-Firmenich zonder Animal Nutrition & Health het gat naar concurrenten kan dichten, dan zou de EBITDA-marge kunnen stijgen naar 24 procent, volgens de Britse bank. "Het is duidelijk dat synergievoordelen belangrijk zijn bij het ontsluiten van dit potentieel, net als de prioriteit die wordt gegeven aan waarde boven volume in sommige bedrijfsonderdelen", schreven de analisten. Het aandeel DSM-Firmenich noteerde vrijdag licht lager op 105,50 euro. Bron: ABM Financial News

