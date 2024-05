Nvidia mania, Shell en een koopwaardige smallcap Bericht delen via: Kopieer link Redactioneel Categorie: Podcast

In de IEX BeleggersPodcast van deze week bespreekt Pieter Kort met Erik Mauritz (Trade Republic) en IEX-analist Martin Crum de beursontwikkelingen van deze week. De volgende onderwerpen komen aan bod: Nvidia was hét event van de week en het kondigde onder meer een stock split aan. Wat te denken van het aandeel?

De AI-revolutie is al enige tijd gaande, maar wat is de volgende stap?

In Amerika lopen de creditcardschulden enorm op. Volgens Mauritz zijn niet alle inwoners op de hoogte van de huidige economische situatie.

Crum pleit voor een beleid dat geen inflatie veroorzaakt. Zouden de ECB en de Fed meeluisteren?

De eerste renteverlaging door de ECB is bijna 100% zeker, meldt Mauritz.

Jamie Dimon, bestuursvoorzitter van JP Morgan, koopt geen eigen aandelen in. Wat voor signaal geeft dit aan beleggers?

Volgens Mauritz is Ethereum toch niet helemaal hetzelfde als bitcoin. Crum houdt zich het liefst afzijdig.

Vivoryon blijft een speculatief aandeel, dat inmiddels boven de €2 koerst. Is dat terecht?

Heijmans heeft een goede week achter de rug. Year-to-date staat het aandeel zelfs zo'n 70% in de plus. Is het aandeel interessant voor beleggers?

Oh, oh, Alfen. Volgens Crum had het bedrijf een matige jaarstart. Is de toekomst rooskleurig?

ASML heeft een futuristische 'kill switch': een opvallend bericht volgens Mauritz.

De jaarvergadering van Shell brengt nooit goed nieuws, meent Kort. "Wat maakte je ervan?", vraagt hij aan Crum.

Welke overname-rijpe smallcap is door drie verschillende analisten benoemd als favoriet? We geven één gratis kooptip weg!

Luistervragen: uranium, Rabocertificaten en markt timen. Benieuwd naar de podcast? Klik hieronder op Play of beluister hem via Spotify! Lees onze nieuwste uitgaven van IEX Expert. Disclaimer: deze podcast mag niet worden beschouwd als professioneel beleggingsadvies.

