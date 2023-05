Olieprijs daalt naar 70 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gedaald. Bij een settlement van 70,04 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,2 procent goedkoper. Op weekbasis werd een vat WTI-olie circa 2 procent goedkoper. Het was opnieuw een negatieve week voor de oliemarkten, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Het is de vierde week op rij dat WTI terrein verliest. "De zwakte die we deze week hebben gezien, samen met een daling van koper naar het laagste niveau van dit jaar, lijkt voort te komen uit bezorgdheid over de veerkracht van de Chinese economie", aldus de marktkenner. "De zwakte van de fabrieksprijzen en de CPI wijzen erop dat de vraag in China sterk vertraagt, wat de bezorgdheid over een wereldwijde vertraging nog meer versterkt", volgens Hewson. Ook zorgen over de regionale bankensector in de VS en het Amerikaanse schuldenplafond drukken het sentiment. Eerder op de dag vonden de oliemarkten nog steun in opmerkingen van de Amerikaanse energieminister, die aangaf dat de VS olie willen kopen om de strategische reserves aan te vullen. "Dit zou de oliemarkt op korte termijn kunstmatig een bodem kunnen geven", volgens analisten van StoneX. Bron: ABM Financial News

