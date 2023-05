Beursblik: ING verlaagt koersdoel IMCD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor IMCD verlaagd van 186,00 naar 173,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Dat meldde de bank maandag. De eerstekwartaalcijfers vielen tegen, met een autonome groei van 5 procent, maar dat kwam deels door het afbouwen van voorraden door klanten. ING denkt daarom dat de groei niet verder vertraagt en op de huidige niveaus zal blijven, terwijl de brutowinstmarge zal verbeteren in de komende jaren. De verwachting voor de marge dit jaar en volgend jaar is bij ING respectievelijk 52 basispunten en 77 basispunten hoger dan de consensusverwachting. De huidige waardering van het aandeel rond 135 euro is weinig veeleisend, denkt ING, kijkend naar de goede groeiresultaten, het uitstekende bedrijfsmodel dat volgens de analist ongevoelig voor inflatie is en veel beter bestand tegen een recessie dan velen vrezen. Het nieuwe koersdoel biedt 30 procent opwaartse ruimte. Het aandeel IMCD stond maandag 0,1 procent hoger op 137,95 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.