Galapagos creeert nieuwe inschrijvingsrechtenplannen

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) De raad van bestuur van Galapagos heeft 1.975.000 inschrijvingsrechten gecreëerd onder nieuwe inschrijvingsrechtenplannen ten gunste van bepaalde leden van het personeel van de vennootschap en haar dochtervennootschappen. Dit meldde het biotechbedrijf vrijdag nabeurs. De inschrijvingsrechten hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van 35,11 euro. Dit is het gemiddelde van de slotkoers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel tijdens de 30 dagen voorafgaand aan de datum van het aanbod. Met inachtneming van de toepasselijke planregels kunnen de toegekende inschrijvingsrechten niet worden uitgeoefend voor 1 januari 2027. "Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Als de inschrijvingsrechten worden uitgeoefend, zal Galapagos voor de daaruit voortvloeiende nieuwe aandelen een aanvraag indienen om ze te laten opnemen tot verhandeling op een gereglementeerde markt. De inschrijvingsrechten op zich zullen niet worden genoteerd aan een beurs", aldus het bedrijf. Het maatschappelijk kapitaal van Galapagos bedraagt momenteel ruim 356,4 miljoen euro en het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bijna 66 miljoen. Het totaal aantal rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt 10.674,631 inschrijvingsrechten onder verschillende uitstaande inschrijvingsrechtenplannen, die in hoofdzaak bestemd zijn voor werknemers, wat overeenkomt met 10.674.631 stemrechten die kunnen worden verkregen door de uitoefening van die inschrijvingsrechten, aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

