Air France-KLM voert gesprekken met Apollo over nieuwe investering

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM voert exclusieve besprekingen met Apollo Global Management over de mogelijke financiering van 500 miljoen euro van een operationele dochteronderneming van Air France, die eigenaar is van een aantal activiteiten gerelateerd aan de engineering en onderhoudsactiviteiten (reserveonderdelen). Dit meldde Air France-KLM donderdagavond. De opbrengst van de transactie zou bestemd zijn voor algemene bedrijfsdoeleinden. Verder is de beoogde financiering niet-verwaterend en wordt die gestructureerd via een quasi-aandelenfinancieringsinstrument, vergelijkbaar met een constructie die Air France in juli 2022 gebruikte voor een pool van reservemotoren. Onder de beoogde structuur van deze financiering blijft de manier waarop de reserveonderdelen worden gebruikt hetzelfde en er zouden geen gevolgen zijn voor de contracten van de werknemers van Air France of Air France-KLM. Het instrument zou onder IFRS als eigen vermogen worden gekwalificeerd, waardoor de balans van Air France-KLM en Air France wordt versterkt, aldus het bedrijf. Air France-KLM opent vrijdagochtend de boeken. Bron: ABM Financial News

