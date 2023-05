Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager, in afwachting van het Europese rentebesluit van vanmiddag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 0,7 procent op 457,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,5 procent naar 15.734,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,7 procent met een stand van 7.351,28 punten. De Britse FTSE daalde 0,6 procent naar 7.739,51 punten.

De markt verwacht van de ECB een renteverhoging met 25 basispunten richting 3,75 procent.

UniCredit CEO Andrea Orcel denkt dat de rente in Europa bijna een piek heeft bereikt. "We verwachten die piek ergens tussen het tweede en het derde kwartaal", vertelde Orcel aan CNBC, toen hem werd gevraagd naar het einde van de huidige rentecyclus. "De rentes moeten nog een klein beetje omhoog in Europa, of in ieder geval is de ECB vastbesloten om dat te doen", zei hij.

Marktanalist Michael Hewson kijkt alvast uit naar het Amerikaanse banenrapport over april, dat morgenmiddag verschijnt. "Banencijfers op woensdag lieten al zien dat er op de Amerikaanse arbeidsmarkt nog ruimte is voor nieuwe banen, maar dat de inflatie in de dienstensector hoog blijft", aldus Hewson.

De Duitse export en import lieten over maart een aanzienlijk grotere daling zien dan vooraf was geraamd.

De inkoopmanagersindices voor de dienstensector van de belangrijkste eurolidstaten en het Verenigd Koninkrijk kwamen beter uit dan de eerste ramingen. De sector van de eurozone als geheel groei goed door, maar wel iets minder dan gedacht.

Volgens econoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank zijn de dienstensectoren in Spanje en Italië momenteel de aanjagers in Europa. Maar ook in Duitsland en Frankrijk is er groei. Vermoedelijk wordt dit verschil veroorzaakt door toeristen die de zon opzoeken.

Per saldo is de Europese dienstensector volgens De la Rubia "robuust". Dat blijkt ook uit het feit dat bedrijven tenminste een deel van de inflatie weten door te berekenen aan de klant.

Vanmiddag kan de valutamarkt reageren op de wekelijkse steunaanvragen uit de Verenigde Staten, ingeschat op 236.000 tegen 230.000 een week ervoor, de Amerikaanse handelsbalans over maart en de arbeidskosten over het eerste kwartaal.

Olie werd donderdag duurder, na enkele dagen van forse prijsdruk. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het groen op 69,16 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 73,08 dollar werd betaald, een stijging van 1,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1054. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1084 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1042 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Shell heeft in het eerste kwartaal van 2023 beduidend meer winst behaald dan verwacht. De koers van het aandeel Shell noteerde 2,1 procent hoger.

De koers van het aandeel van Staalconcern ArcelorMittal verloor juist 1,8 procent na vrijgave van cijfers, waarna het verlies verder opliep. Toch bestempelde ING de cijfers als beter dan verwacht.

Adecco heeft ook in het eerste kwartaal van 2023 de omzet verder zien aantrekken, terwijl de winstgevendheid op peil bleef. De koers van het aandeel noteerde 0,5 procent hoger.

De volgens analisten goede kwartaalcijfers van AB InBev werden beloond met een koerswinst van slechts 0,1 procent.

Airbus heeft in de eerste drie maanden van 2023 iets minder omzet behaald, maar denkt dit jaar nog altijd 720 vliegtuigen af te leveren. De koers van het aandeel Airbus noteerde 1,2 procent lager.

De koers van het aandeel Infineon daalde donderdag 3,1 procent, ondanks een opwaartse bijstelling van de outlook.

In Parijs noteerden vijf aandelenkoersen in het groen, in Duitsland waren dat er 12. In Parijs ging er 6 procent van de koers van het aandeel Teleperformance af, in Frankfurt was de koers van het aandeel Zalando de sterkste daler met een verlies van bijna 8 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden nog geen 0,1 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,7 procent tot 4.090,77 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 33.414,24 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent lager op 12.025,33 punten.