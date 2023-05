Uber blijft stevig doorgroeien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uber Technologies is in de eerste drie maanden van 2023 flink doorgegroeid, en zwarte cijfers lijken steeds meer in zicht te komen. Dit bleek dinsdagmiddag uit de cijfers van de Amerikaanse taxi- en bezorgdienst. De omzet steeg met 29 procent op jaarbasis naar 8,8 miljard dollar. Het aantal ritten liep met 24 procent op. De aangepaste EBITDA steeg met liefst 353 procent van 168 naar 761 miljoen dollar. Dat is beduidend beter dan de 660 tot 700 miljoen dollar waarop Uber rekende. Onder de streep leed Uber nog wel altijd een verlies van 157 miljoen dollar, maar dat is nog slechts een fractie van het verlies van bijna 6 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2022. Wel profiteerde Uber afgelopen kwartaal van een belastingmeevaller ter waarde van 320 miljoen dollar. De vrije kasstroom steeg van 47 miljoen dollar negatief naar 549 miljoen dollar positief. Voor het lopende kwartaal mikt Uber op boekingen ter waarde van 33,0 tot 34,0 miljard dollar, na een ietwat tegenvallende stijging van 19 procent in het afgelopen kwartaal tot 31,4 miljard dollar. Uber had voor het eerste kwartaal gerekend op een plus van 20 tot 24 procent. Tegen constante wisselkoersen stegen de boekingen wel met 22 procent. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenen voor het tweede kwartaal op 32,85 miljard dollar aan boekingen. Uber voorziet voor het tweede kwartaal verder een aangepaste EBITDA van 800 tot 850 miljoen dollar. "We verwachten onze winstgevendheid in het tweede kwartaal opnieuw te verbeteren", zei CFO Nelson Chai dinsdag in een toelichting. De winstverwachting is ook beter dan de 761 miljoen dollar waar de markt op rekent. Na een koerswinst van 5,4 procent op maandag, lijkt het aandeel Uber dinsdag 8,2 procent hoger te starten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.