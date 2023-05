BP overtreft winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BP heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst op peil weten te houden, hetgeen beter was dan voorzien, hoewel op jaarbasis wel sprake was van een winstdaling. Dit bleek dinsdagochtend uit cijfers van de Britse oliereus. De onderliggende, zogeheten rc-winst kwam afgelopen kwartaal uit op 5,0 miljard dollar. De consensus hield rekening met een winst van 4,3 miljard dollar. Een jaar eerder boekte BP een winst van 6,2 miljard dollar, maar in het vierde kwartaal van 2022 verdiende BP 4,8 miljard dollar. BP verlaagde de schulden afgelopen kwartaal tot 21,2 miljard dollar. Een jaar eerder bedroeg de schuld nog 27,5 miljard dollar. De operationele kasstroom bedroeg 7,6 miljard dollar. Op basis van de verwachting dat de Brent-prijzen rond de 60 dollar per vat zullen zijn, wil BP per jaar voor 4 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Tot de publicatie van de cijfers over het tweede kwartaal wil BP voor 1,75 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Ook heeft de oliereus de ruimte om het dividend jaarlijks met circa 4 procent te verhogen. Over het eerste kwartaal keert BP 6,61 cent per aandeel uit. Bron: ABM Financial News

