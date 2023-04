Kleiner verlies voor DGB Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DGB Group herbebossingsproject Bulindi Chimpanzee ?& Community Project

(ABM FN-Dow Jones) DGB Group heeft in 2022 het verlies iets weten terug te dringen. Dit bleek zondagavond uit de cijfers van het aan Euronext Amsterdam genoteerde bedrijf. In 2021 was er geen omzet, maar in 2022 boekte DGB een omzet uit voortgezette activiteiten van 1,14 miljoen euro. Dat leverde een operationeel verlies op van 1,05 miljoen euro en een nettoverlies van 906.000 euro. In 2021 was er een nettoresultaat van 1,11 miljoen euro negatief. Per aandeel leed DGB in 2022 een verlies van 0,11 euro per aandeel. In het persbericht van zondagavond wees DGB vooral op de stijging van de projectpijplijnwaarde van 21,5 miljoen euro. Vertrek Beursplein 5 Net als veel andere kleine beursfondsen op Beursplein 5, heeft ook DGB nog geen zogeheten oob-accountant gevonden. Daardoor dreigt DGB zijn notering te verliezen. Om die reden heeft DGB besloten over te stappen naar een Euronext Growth Market. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.