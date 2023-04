Beursblik: ommekeer in volumes Unilever Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft in het eerste kwartaal een hoger dan voorziene onderliggende omzetgroei laten zien, geholpen door een ommekeer in de volumes. Dit stelde analist Reg Watson van ING donderdag. In ieder kwartaal van 2022 keek Unilever nog aan tegen negatieve volumes, maar daarin lijkt het voedingsmiddelenconcern een ommekeer te zien in het eerste kwartaal. De volumes trokken met 80 basispunten aan ten opzichte van een jaar eerder en waren nog maar fractioneel negatief, zo zag ING. "Als gevolg van de goede jaarstart, verwacht Unilever dat de onderliggende omzetgroei dit jaar aan de bovenkant van de middellangetermijndoelstelling van 3 tot 5 procent zal vallen", aldus Watson. ING mikte al op een jaargroei van 7,3 procent. "Dus deze verwachting komt niet als een verrassing", aldus Waton. Toch kan het optimisme hierover beperkt blijven, gezien de makkelijke vergelijkingsbasis met een jaar eerder, zo stelde de analist. ING heeft een koopadvies op Unilever met een koersdoel van 58,90 euro. Het aandeel steeg donderdag met 1,5 procent tot 50,12 euro. Bron: ABM Financial News

