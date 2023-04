Credit Suisse boekt weer zwarte cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft in het eerste kwartaal weer zwarte cijfers geschreven, maar klanten haalden wel veel geld van de bank. Dit bleek maandag uit cijfers van de Zwitserse bank. Daarmee kwam er een einde aan een periode van vijf opeenvolgende kwartaalverliezen op rij. De kwartaalwinst bedroeg 12,4 miljard Zwitserse frank, omgerekend circa 12,7 miljard euro, vergeleken met een verlies van 273 miljoen Zwitserse frank in dezelfde periode van 2022. De opbrengsten verdrievoudigden ruimschoots tot 18,5 miljard Zwitserse frank. De bank verklaarde in de toelichting op de cijfers dat er sprake was van een aanzienlijke netto-uitstroom van activa, vooral in de tweede helft van maart. Deze uitstroom is inmiddels afgenomen, maar nog niet gestopt. Credit Suisse zag in het kwartaal 61,2 miljard Zwitserse frank wegstromen. Het beheerd vermogen bedroeg aan het einde van het eerste kwartaal 1,25 biljoen Zwitserse frank, of een daling van 3 procent in vergelijking met de laatste drie maanden van 2022. De bank verwacht een aanzienlijk verlies vóór belastingen te rapporteren in 2023. Bron: ABM Financial News

