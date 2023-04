Abonneegroei Netflix stelt teleur

(ABM FN-Dow Jones) Netflix heeft in het eerste kwartaal minder dan 2 miljoen nieuwe abonnees aangetrokken, wat een tegenvaller is, terwijl de winst aan de verwachtingen voldeed. Dat bleek dinsdag nabeurs uit het kwartaalrapport van het streamingbedrijf.

Netflix kreeg er 1,75 miljoen abonnees bij, terwijl analisten gemiddeld op 2,2 miljoen nieuwe betalende klanten rekenden.

De nettowinst was 1,31 miljard dollar, of 2,88 dollar per aandeel. Dat was iets meer dan de 2,86 dollar die was voorspeld door analisten. Netflix had zelf als indicatie vooraf een bedrag van 2,84 dollar per aandeel genoemd.

De omzet steeg van 7,9 miljard dollar een jaar eerder naar 8,2 miljard dollar. Dit is conform de analistenverwachtingen.

Het aandeel daalde fors, met zo'n 4 procent, in de handel nabeurs in een eerste reactie op de resultaten.

Het Netflix-management hopen de resultaten te kunnen verbeteren met goedkopere abonnementen met televisiereclames, en door sterker op te treden tegen het delen van wachtwoorden. In een brief aan aandeelhouders zei het bedrijf dat het laatste in het tweede kwartaal zal worden gedaan in de Verenigde Staten, in plaats van eind eerste kwartaal. De groei en omzet uit deze handhavingsactie wordt hierdoor pas in het derde kwartaal verwacht, maar Netflix denkt dat dit zowel voor de abonnees als voor het bedrijf uiteindelijk beter uitpakt.

Het bedrijf meldde ook te stoppen met het postorderbedrijf voor dvd's. De omzet was gedaald van 911 miljoen dollar in 2013 tot 146 miljoen dollart in 2022.