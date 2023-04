Flinke omzetstijging Hermes Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Hermes International heeft de omzet in de eerste maanden van dit jaar flink zien aantrekken, aangejaagd door toerisme en nieuw geopende winkels. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Franse modehuis. In het eerste kwartaal boekte Hermes een omzet van 3,38 miljard euro, goed voor een stijging van 23 procent tegen constante wisselkoersen. Daarmee steeg de omzet in een vergelijkbaar tempo als in het vierde kwartaal van 2022. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een omzet van 3,17 miljard euro. Hermes zag een aanhoudend momentum in Azië, dankzij een goed Chinees Nieuwjaar en de opening van een nieuwe winkel in de Chinese stad Nanjing. De resultaten in de VS werden aangejaagd door de opening van de veertigste winkel in het land. In Europa profiteerde Hermes van een gestegen toerisme, vooral in Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. De omzet uit Wholesale steeg met 26 procent op jaarbasis, geholpen door een herstel in de reisindustrie. De doelstellingen op middellange termijn werden gehandhaafd. Hermes mikt op een autonome omzetgroei tegen constante wisselkoersen. Bron: ABM Financial News

