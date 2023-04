Degroof: nieuwe doelen Fastned realistischer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft donderdag realistischere doelen afgegeven. Dit stelde analist Joren Van Aken van Degroof Petercam. Fastned verwacht dit jaar minstens 60 nieuwe laadstations te bouwen om zo uit te komen op 304 stuks. Het snellaadbedrijf merkte donderdag op dat aanbestedingsprocedures voor nieuwe locaties langer duren dan verwacht, terwijl er ook vertragingen zijn bij netaansluitingen in Nederland. Dit zorgt ervoor dat de doelstelling van 400 stations pas in 2025 wordt behaald. Aanvankelijk mikte Fastned op 400 stations voor het einde van 2024. Fastned verwacht nu eind 2024 meer dan 350 stations te hebben gebouwd. Daarmee zijn de doelen "volledig in lijn" met de raming van Degroof Petercam van 300 stations voor 2023 en 344 voor 2024. Van Aken gaf al eerder aan dat er beperkt zicht is op de ontwikkeling van nieuwe locaties en aanbestedingsprocedures in buurlanden. "Een voorbeeld daarvan is de tender van Deutschlandnetz, waar zelfs de overheid geen idee heeft wanneer de 800 geplande laadstations er moeten komen", aldus de analist. "Fastned lijkt dat nu ook in te zien." De nieuwe doelen noemt Van Aken daarom een stuk realistischer. "De koerswinst van het aandeel Fastned vandaag laat zien dat de markt er al niet vanuit ging dat het snellaadbedrijf zijn eigen doelen zou halen", zo opperde Van Aken. Omdat de nieuwe doelstellingen van Fastned in lijn zijn met de ramingen van Degroof, verandert er voor Van Aken niets aan de beleggingscasus. Het Houden advies werd dan ook gehandhaafd met een koersdoel van 35,00 euro. Het aandeel Fastned steeg donderdagochtend met bijna twee procent tot 36,55 euro. Bron: ABM Financial News

