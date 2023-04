Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel Brent

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft de verwachting voor de prijs van een vat Brent verlaagd. Dit bleek woensdag uit een rapport van de Zwitserse zakenbank.

Voor het tweede kwartaal verlaagde de bank de bandbreedte van 85 tot 82 dollar per vat naar een range van 80 tot 77 dollar, nadat de prijs afgelopen kwartaal gemiddeld op 82 dollar lag.

Voor de eerste helft van 2023 mikt Credit Suisse op gemiddeld 81 dollar per vat. Maar in de tweede jaarhelft zal de oliemarkt krapper zijn, denken de analisten, die daarom hun verwachting voor 85 dollar per vat ongemoeid laten.

Credit Suisse verwees uiteraard naar de onaangekondigde verlaging van de olieproductie met 1 miljoen vaten per dag door oliekartel OPEC+ vanaf mei tot aan eind 2023. De bank noemde verder ook de spanningen op het gebied van minder krediet, maar eveneens de risico's aan de vraagzijde. De bank is niet zo zeker van de vraag naar olie vanuit China, nadat de vraag in het eerste kwartaal lager uitviel dan voorzien. “We verlagen onze ramingen voor de rest van dit jaar”, aldus de analisten.

En de groeivertraging in de Amerikaanse economie zal daarnaast gevolgen hebben voor de economie in Europa en Azië, aldus Credit Suisse.

De ramingen voor de vraag naar olie bleven bij Credit Suisse intact, namelijk een groei van 1,6 miljoen vaten per dag, dankzij een hogere vraag in het Midden-Oosten en Afrika, die compenseren voor de verlaging die de bank toepaste voor China.

De bank denkt dat de kans reëel is dat de groei in China blijvend teleurstelt, aangezien de eigen groeiraming van China voor dit jaar van 5 procent, lager is dan de markt als raming heeft staan.

De bank stond tot besluit nog stil bij Rusland, dat volgens Credit Suisse in staat is gebleken andere afzetmarkten te vinden voor haar olie na de sancties die het Westen het land oplegde vanwege de oorlog in Oekraïne. Diverse instanties, zoals het OPEC-kartel, gaan voor dit jaar uit van een productiedaling in Rusland, maar Credit Suisse is onzeker over de mate waarin. Rusland zelf gaat uit van een productiedaling met 500.000 vaten per dag voor de periode maart tot en met juni van dit jaar.

Een mei-future West Texas Intermediate noteerde woensdag op 80,66 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 84,94 dollar kostte.