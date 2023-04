Sodexo verhoogt marge Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Sodexo heeft in de eerste helft van het gebroken boekjaar fors meer omzet en winst geboekt en stelde de omzetoutlook naar boven bij. Dat maakte het Franse catering- en schoonmaakbedrijf woensdagochtend bekend. De omzet steeg met 17,8 procent naar 12,1 miljard euro. Autonoom was de groei 13,4 procent. De cateringtak zag de omzet met 20 procent stijgen. "De inflatie van voedingsprijzen blijft hoog en dat zal in de tweede helft van het boekjaar waarschijnlijk zo blijven", zei voorzitter en CEO Sophie Bellon. "De stijgende volumes en prijsverhogingen hebben ons geholpen om onze marge te verbeteren." De onderliggende marge steeg met 60 basispunten tot 5,8 procent en de nettowinst steeg met bijna 31 procent tot 440 miljoen euro. De onderliggende winst per aandeel steeg met 40 procent tot 3,25 euro Het bedrijf kondigde aan dat de afsplitsing via een aparte beursnotering van het onderdeel Benefits & Rewards Services gepland is voor 2024. Outlook Sodexo rekent voor dit boekjaar inmiddels op een autonome groei van bijna 11 procent. In november was deze groeiverwachting nog 8 tot 10 procent. Verder mikt Sodexo nog altijd op een onderliggende marge van dicht bij de 5,5 procent bij constante wisselkoersen. Bron: ABM Financial News

