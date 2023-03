Philips uitblinker in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten. De AEX steeg 0,9 procent naar 752,46 punten.

In de kopgroep zaten vandaag vooral de techaandelen. De defensieve waarden eindigden vooral in het rood, hoewel de verliezen beperkt bleven.

"Ondanks alle doemscenario’s kijken beleggers naar kansen en beklimmen zij de wall of worry", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

De inflatie in Duitsland en Spanje bleek gedaald en vrijdag volgen inflatiecijfers uit de eurozone en de VS.

Hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque waarschuwde echter dat de centrale banken vooral kijken naar de kerninflatie en die is een stuk hardnekkiger dan de algemene inflatie, merkte hij op.

Nu de bankenonrust afneemt, letten beleggers weer vooral op het rentebeleid van de centrale banken, en die wordt nog altijd bepaald door de inflatie.

De euro/dollar handelde donderdag op 1,0898 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 3,564 procent.

Olie werd ruim een procent duurder.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was Philips met een koerswinst van 5,9 procent. Het concern stuurt aan op een schikking in de apneu-affaire. Dat schreef het FD naar aanleiding van een gesprek met CEO Roy Jacobs.

ASMI en Besi stegen 4,0 en 3,0 procent en ASML werd bijna 3 procent duurder. Besi kreeg een koersdoelverhoging van Berenberg naar 80 euro.

AkzoNobel steeg 2,6 procent. De tegenwind bij Akzo viel afgelopen kwartaal wellicht mee, schreef JPMorgan.

Vooral defensieve namen als Unilever, Heineken en KPN daalden, maar de verliezen bleven beperkt. De grootste daler was DSM met een verlies van 1,5 procent. Barclays verlaagde het koersdoel naar 150 euro.

In de AMX ging AMG 5,7 procent hoger na een beleggersdag. AMG heeft donderdag zijn lithiumstrategie verduidelijkt in een "bemoedigende" presentatie tijdens de beleggersdag, oordeelde Berenberg in een rapport. Berenberg verwacht dat AMG zijn guidance voor de komende vijf jaar zal updaten. En volgens de analisten is het groeitraject van AMG nog niet ingeprijsd door de markten.

Van Lanschot Kempen won 4,0 procent.

De enige echte daler in de AMX was JDE Peet's. Het koffiebedrijf werd 4,5 procent goedkoper. Grootaandeelhouder Mondelez International verkocht 7,7 miljoen aandelen JDE Peet's voor 26,10 euro per stuk, aldus Reuters.

Bij de smallcaps ging NSI 5,2 procent in het groen en BAM 4,9 procent. Fastned daalde na cijfers 2,2 procent en Pharming werd 2,6 procent goedkoper.

Wall Street

Bij de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen tot 0,7 procent hoger.