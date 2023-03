Adyen verwacht margeherstel - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Adyen verwacht de winstmarge volgend jaar te herstellen, na een inhaalslag met personeelswerving. Dat meldt persbureau Bloomberg in een interview met co-CEO Pieter van der Does. De topman zegt dat 2023 opnieuw een jaar is waarin Adyen veel nieuwe medewerkers zal aannemen en dat dit daarna zou moeten vertragen tot normale niveaus. Het Nederlandse fintechbedrijf wijkt met zijn personeelsuitbreiding af van concurrenten, die juist banen schrappen om terug te schalen vanwege het uitdagende economische klimaat. Adyen, dat betalingen verwerkt voor bedrijven zoals Uber en H&M, wil dit jaar juist meer dan duizend medewerkers aannemen, ongeveer net zoveel als vorig jaar. Dit zet druk op de winstgevendheid en de aandelenkoers. Adyen telde eind 2022 3.332 medewerkers. Tijdens de coronacrisis kon het bedrijf minder mensen in dienst nemen dan gewenst, doordat de markt voor software-engineers oververhit was. De nieuwe golf vacatures moet dat tekort aanvullen, maar deels is het ook opportunisme, zegt van der Does tegen Bloomberg, omdat er nu mensen op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.