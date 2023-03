Inclusive Capital Partners meldt belang in OCI

Een lange termijnbelegger met het oog op gezonde beleggingen. Dat is toch fijn. Aandeel is nu spotgoedkoop en op 20.4.2023 is de ex-dividenddatum met een dividend van 3,50 per aandeel. Reken maar eens uit hoeveel procent dat is. Kan me niet voorstellen dat de daling van de afgelopen weken nog zal voortzetten. Maar....dat weet je nooit, omdat de beurs onvoorspelbaar is.