Swoctem doet vrijwillig bod op Klockner

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Swoctem heeft een vrijwillig openbaar bod uitgebracht op Klöckner van 9,75 euro per aandeel, maar ambieert geen volledige overname. Dit werd maandag bekend. Met het bod beoogt Swoctem haar bestaande deelneming in Klöckner te vergroten tot meer dan 30 procent om zo meer flexibiliteit te hebben om in de toekomst aandelen te kopen zonder een verplicht overnamebod te hoeven doen. Klöckner, een verkoper en distributeur van staal, blijft beursgenoteerd. Bovendien streeft Swoctem niet naar een meerderheidsbelang in de onderneming en zal zij de Raad van Bestuur van de onderneming blijven ondersteunen bij de uitvoering van de strategie. Volgens de website van Klöckner heeft Swoctem op dit moment een belang van 25,25 procent. Bron: ABM Financial News

