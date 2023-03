Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag flink lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalt 1,6 procent op 3.857,09 punten, de Dow Jones index verliest 1,2 procent op 31.853,61 punten en de Nasdaq noteert 1,9 procent lager op 11.122,16 punten.

Zorgen over de Amerikaanse SVB Financial Bank, onder meer gericht op financiering van startups in Silicon Valley, drukken ook vrijdag op het sentiment. Volgens de laatste berichten zou SVB Financial een verkoop overwegen en de toezichthouder in Californië heeft de bank inmiddels gesloten en een curator aangesteld.

De handel in SVB Financial is vrijdag stilgelegd door alle malaise, na donderdag al meer dan 60 procent gedaald te zijn.

De markt kijkt vandaag ook naar het Amerikaans banenrapport, dat een belangrijke rol zal spelen bij de beslissing van de Federal Reserve tijdens zijn beleidsvergadering later deze maand, net als de inflatiecijfers volgende week.

In februari was sprake van een banengroei van 311.000. De markt had een stijging van rond de 200.000 banen verwacht. De werkloosheid kwam in februari uit op 3,6 procent. Dat was in januari 3,4 procent. Economen rekenden voor februari op een stabiel percentage.

De verdiensten per uur stegen afgelopen maand met 0,08 dollar naar 33,09 dollar. Op jaarbasis was dit een stijging van 4,6 procent. Hier werd gerekend op 4,8 procent.

Voor januari werd de banengroei aangepast van 517.000 naar 504.000 en voor december van 260.000 naar 239.000.

"De arbeidsdata zijn zo sterk als ze maar kunnen zijn", oordeelde marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. "Nu is het zo goed als zeker dat de Fed de rente tijdens de volgende beleidsvergadering met 50 basispunten zal verhogen", voegde hij toe.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank komt het banenrapport de Fed juist goed uit, met name door de stijgende werkloosheid en de vertraging van de loonontwikkeling.

Met dit rapport lijkt de Amerikaanse arbeidsmarkt meer in balans te komen, ook qua loonontwikkeling. Daarmee lijkt de kans dat de Fed op 22 maart voor een renteverhoging van 50 basispunten kiest in elk geval wat kleiner, aldus Marey, maar veel zal afhangen van het inflatiecijfer van aanstaande dinsdag over februari.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert vrijdagavond op 3,702 procent en de euro/dollar op 1,0651. Bij aanvang van de handelsdag vrijdagochtend bewoog het muntpaar nog op 1,0578. WTI-olie is een procent duurder.

Bedrijfsnieuws

De problemen bij SVB zetten druk op de financiële sector. US Bancorp verliest 4,5 procent en First Republic Bank zelfs 22 procent. Goldman Sachs daalt 4 procent.

Oracle noteert 3,5 procent lager na tegenvallende kwartaalcijfers.

DocuSign verliest 21 procent, hoewel het softwarebedrijf voor elektronische handtekeningen meldde het afgelopen kwartaal winst te hebben geboekt, terwijl de omzet de verwachtingen overtrof.

Gap daalt ruim 6 procent, nadat de kledingretailer over het afgelopen kwartaal een verlies rapporteerde dat groter was dan een jaar eerder. De omzet daalde met 6 procent tot 4,2 miljard dollar.