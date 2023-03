Update: Amerikaanse banengroei weer sterker dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in februari weer veel sterker gestegen dan verwacht. Dit bleek vrijdag uit het officiële Amerikaanse banenrapport.

Afgelopen maand was er sprake van een banengroei van 311.000. De markt had maar een stijging van rond de 200.000 banen verwacht.

De werkloosheid kwam in februari uit op 3,6 procent. Dat was in januari 3,4 procent. Economen rekenden voor februari op een stabiel percentage.

De verdiensten per uur stegen afgelopen maand met 0,08 dollar naar 33,09 dollar. Op jaarbasis was dit een stijging van 4,6 procent.

Voor januari werd de banengroei aangepast van 517.000 naar 504.000 en voor december van 260.000 naar 239.000.

"De arbeidsdata zijn zo sterk als ze maar kunnen zijn", zei marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. "Dit heeft het vertrouwen vergroot onder beleggers die dachten dat de Amerikaanse economie in puin ligt en dat de situatie alleen maar erger zou worden als de Fed de rente agressief zou verhogen. Nu is het zo goed als zeker dat de Fed de rente tijdens de volgende beleidsvergadering met 50 basispunten zal verhogen", voegde hij toe.

"Ik zag meer goed dan slecht nieuws", zei beleggingsstrateeg Art Hogan van B Riley Wealth Management. "Het gemiddelde uurloon lag onder de verwachtingen, de werkloosheid steeg en we zien nog steeds een toename van de arbeidsparticipatie, wat enorm positief is. Het rapport van vandaag is waarschijnlijk een steun in de rug voor de markten en kan van invloed zijn op hoeveel de Fed moet verhogen bij de volgende vergadering.

