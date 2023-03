Vrees voor bankrun SVB Financial Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adviseurs raden klanten van het Amerikaanse SVB Financial aan om hun geld bij de bank weg te halen. Dit schreef persbureau Bloomberg donderdagavond op basis van anonieme bronnen. Silicon Valley Bank Financial, onder meer gericht op financiering van startups in Silicon Valley, meldde donderdag nieuwe aandelen te moeten moeten uitgeven. Onder meer durfinvesteerders hebben door de hogere rente moeite om schulden te herfinancieren, waardoor de kwaliteit van het leningenboek van de bank flink onder druk is komen te staan. Het aandeel kelderde donderdag maar liefst 60 procent. In de elektronische handel nabeurs kwam daar nog eens een daling van tientallen procenten bovenop na de berichtgeving van Bloomberg. Door de angst dat de snel gestegen rente ook tot een snelle stijging van het aantal wanbetalingen kan leiden, werden banken donderdagavond op Wall Street sectorbreed in de uitverkoop gedaan. Financiële waarden die onderdeel uitmaken van de S&P 500, zoals Bank of America en Citigroup, daalden donderdagavond gemiddeld met meer dan vier procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.