Beursblik: ING verlaagt koersdoel Kendrion

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft donderdag het koersdoel voor Kendrion verlaagd van 26,25 naar 22,50 euro met een onveranderd koopadvies. ING verlaagde de taxaties voor het lopende boekjaar 2023. De bank verwacht voor de komende jaren tot en met 2025 een omzetgroei van gemiddeld 5 procent. De aangepaste EBITDA komt in de nieuwe taxatie van ING voor dit jaar naar verwachting uit op 62 miljoen euro. In 2024 en 2025 wordt een resultaat voorzien van respectievelijk 73 miljoen en 84 miljoen euro. In 2022 kwam de aangepaste EBITDA uit op 52 miljoen euro. Kendrion mikt zelf voor 2025 op een marge van minstens 15 procent, maar ING acht een marge van 14,0 waarschijnlijker, vanwege de huidige macro-economische onzekerheden. ING verwacht dat de extra capaciteit in China vanaf de tweede helft van dit jaar zal bijdragen aan de omzetontwikkeling. Ondanks de recente afschrijving die voortvloeide uit de afsplitsing van de Automotive-divisie beoordeelde ING de balans van Kendrion nog altijd als gezond. Het aandeel Kendrion noteerde donderdag op een rood Damrak vlak op 15,80 euro. Bron: ABM Financial News

