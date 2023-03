'ADP-cijfers laten nog altijd flinke loonstijging zien' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De meevallende banengroei in de private sector van de Verenigde Staten in februari is een teken dat de Amerikaanse economie nog altijd goed draait en mensen die van baan veranderen in staat stelt een flinke loonverhoging te bedingen. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Die lonen stegen in februari met 14,3 procent, terwijl zij die bleven waar ze zaten het salaris met 7,2 procent zagen oplopen", aldus Marey. Dat laat zich vergelijken met een vorige stijging met 14,3 procent voor baanwisselaars en het laagste punt in 12 maanden tijd voor de zittenblijvers. Uit de cijfers bleek een groei van 242.000 banen, terwijl gerekend was op 205.000, terwijl de groei in januari ook nog eens opwaarts werd bijgesteld van 106.000 naar 119.000. "Na januari, met de weersvertekingen destijd, is dit weer een redelijk normaal rapport."



Marey wees op de relatief sterke bijdrage aan de groei van de horeca met 83.000 nieuwe banen, terwijl het vooral de bedrijven met meer dan 500 werknemers zijn die mensen aannemen en de bedrijven die opereren met minder 50 mensen banen inleveren. De euro noteerde woensdag kort na publicatie van het rapport op 1,0542 dollar, vrijwel onveranderd ten opzichte van de notering eerder op de middag. Bron: ABM Financial News

