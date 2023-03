Rusland omzeilt westerse sancties - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Rusland lijkt met succes sancties van de Europese Unie en de Groep van Zeven te omzeilen om cruciale halfgeleiders en andere technologieën voor zijn oorlog in Oekraïne veilig te stellen. Dit meldde persbureau Bloomberg zaterdag op basis van informatie van een hoge Europese diplomaat.



De Russische import is grotendeels terug op het niveau van voor de oorlog. Uit de analyse van handelsgegevens blijkt dat geavanceerde chips en geïntegreerde schakelingen die in de EU en andere geallieerde landen worden gemaakt, naar Rusland worden verscheept via derde landen zoals Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Kazachstan, citeerde Bloomberg de diplomaat.



De EU en G7 hebben sinds de invasie van Oekraïne een jaar geleden meerdere sanctierondes ingesteld in een poging de Russische oorlogsmachine af te breken en de Russische economie te ondermijnen. Bron: ABM Financial News

