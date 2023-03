'Rusland omzeilt westerse sancties'

Het is onmogelijk om die sancties waterdicht te maken. Het is echter ook onmogelijk dat het gesanctioneerde land er van kan profiteren, het gaat altijd minder. Er blijft natuurlijk een hoop geld aan de strijkstok hangen als producten via allerlei omwegen illegaal hun weg vinden naar het gesanctioneerde land. Dat is het geld dat het gesanctioneerde land er extra voor neer zal moeten tellen. Voor het westen geldt ook dat de parallelhandel de negatieve effecten verkleint, maar nooit helemaal weghaalt. Dat er toch olie en gas uit Rusland bij ons terecht komt is alleen maar gunstig. De prijs die Rusland ontvangt is gegarandeerd een stuk lager dan wanneer er veel meer Russische olie van de markt zou verdwijnen en er daardoor een ernstig tekort zou ontstaan. Er is in wezen een optimum waarbij de opbrengsten voor Rusland geminimaliseerd zijn. Maar goed, dan gaat om het geld. Dat met die chips gaat om de capaciteit om wapens te maken. Misschien is het een idee moeilijk detecteerbare defecte chips stiekem door te laten...