ING verhoogt koersdoel ArcelorMittal

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor ArcelorMittal verhoogd van 39,00 naar 40,00 met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. ING heeft de taxaties voor het staalbedrijf na de publicatie van de cijfers over het vierde kwartaal herzien. Het laatste kwartaal van vorig jaar lijkt duidelijk het dieptepunt te zijn geweest, aldus de analisten. De bank was in het rapport ook zeer te spreken over de blootstelling van ArcelorMittal aan een aantal herstellende staalmarkt, zoals die in Europa. De staalreus denkt dit jaar meer staal te kunnen verschepen dan de markt groeit. De sterke balans van de onderneming biedt volgens ING daarnaast nog altijd voldoende ruimte om de aandeelhouder een aantrekkelijke beloning te bieden. Het aandeel ArcelorMittal noteerde woensdag op een groen Damrak 3 procent hoger op 29,30 euro. Bron: ABM Financial News

