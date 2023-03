Degroof verhoogt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 345,00 naar 370,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. De definitieve cijfers die ASMI dinsdagavond over het vierde kwartaal publiceerde, weken niet echt af van de voorlopige cijfers, oordeelde analist Michael Roeg. Alleen de onderliggende winst viel wat mee, maar dankzij een lager dan voorziene belastingdruk. Voor het lopende eerste kwartaal rekent ASMI op een omzet van 660 tot 700 miljoen euro en voor het tweede kwartaal op een iets hogere omzet. Voor de tweede helft van dit jaar zei ASMI te verwachten dat de omzet "op een gezond niveau" blijft, maar wel iets lager dan in de eerste zes maanden. Daarmee lijkt de outlook voor de eerste twee kwartalen wat hoger te liggen dan analisten gemiddeld hadden verwacht, aldus Roeg, maar voor heel 2023 zijn er geen verrassingen, denkt hij. Omdat Roeg zijn waarderingsmodel een jaar doorrolde, kon het koersdoel omhoog naar 370 euro. Wel drukte de iets hogere investeringen in 2023 op het koersdoel, merkte hij op. Het aandeel ASMI noteert woensdag 4,9 procent lager op 307,30 euro. Bron: ABM Financial News

