Euro profiteert licht van vastberaden bestuurder ECB

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag weer boven de 1,06 dollar nadat de bestuurder van de Europese Centrale Bank Philip Lane dinsdag tegen persbureau Reuters aangaf dat er geen enkele reden is om in maart de rente niet met 50 basispunten te verhogen.

"Dat besluit leek de markt al te hebben ingeprijsd", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Maar de markt is rente-alert en kan deze standvastigheid niet negeren", aldus Van der Meer, die verwacht dat de markt zich vooral concentreert op meer van dit soort uitspraken als van Lane en op nieuwe macrocijfers.

Vanochtend bleken de Franse consumentenprijzen in februari met 6,2 procent op jaarbasis gestegen, tegen 6,0 procent in januari. Ook de Franse producentenprijzen liepen in januari meer op dan een maand eerder.

En ook de Spaanse inflatie steeg weer. De prijzen stegen in februari met 6,1 procent op jaarbasis. In januari was dit nog 5,9 procent.

In de Verenigde Staten staan voor vanmiddag de huizenprijzen in december, de inkoopmangersindex van Chicago over februari en het consumentenvertrouwen van onderzoeksbureau The Conference Board op de agenda.

Spreker is vandaag de relatief nieuwe voorzitter van de Federal Reserve van Chicago Austan Goolsbee.

De euro noteerde dinsdag noteerde vlak op 1,0607 dollar, maar zag eerder op de ochtend na de woorden van Lane wel even de 1,0620. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8723 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2073 dollar.