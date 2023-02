Beursblik: eenmalige posten stuwen dividend en winst Retail Estates Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Retail Estates

(ABM FN-Dow Jones) Retail Estates heeft in het afgelopen kwartaal geprofiteerd van eenmalige posten, waardoor de winst en het dividend stegen. Dit stelden analisten van Kepler Cheuvreux maandag. De EPRA-winst steeg in de afgelopen negen maanden met 17,2 procent, daarbij geholpen door de teruggave van betaalde belastingen in Nederland in de voorbije jaren, zo merkte Kepler op. Gecorrigeerd voor deze meevallers, steeg de EPRA winst per aandeel met 2,1 procent. De herwaardering van de portefeuille was volgens Kepler positief, waardoor de totale waarde van de portefeuille met 5,4 procent steeg. Dankzij die herwaardering in combinatie met de kasstroom, daalde de schuldratio, zo zag Kepler. Het dividend werd verhoogd van 4,70 naar 4,90 euro per aandeel, in lijn met de verwachtingen van Kepler. Kepler Cheuvreux heeft een Houden advies op Retail Estates. Het koersdoel werd met een euro verlaagd tot 71,00 euro. Het aandeel steeg maandag met 1,1 procent tot 67,50 euro. Bron: ABM Financial News

