Video: cijfers NN goed maar Ahold nog veel beter

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van NN Group zijn goed, maar niet spectaculair. Maar die van Ahold Delhaize zijn wel bijzonder goed. Dit zegt vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International voor de camera van ABM Financial News. Donderdagochtend werd ook bekend dat het Mexicaanse drankenbedrijf Femsa zijn resterende aandelenbelang in Heineken in zijn geheel wil verkopen. Heineken bestudeert zijn opties, waaronder wellicht de opkoop van het gehele belang, maar Van Eerden verwacht niet dat de bierbrouwer dit belang in zijn geheel zelf zal overnemen. Dat betekent dat de Heineken-aandelen van Femsa geleidelijk op de markt zullen komen "en dat zal de koers toch wel wat beïnvloeden", aldus de vermogensbeheerder. Klik hier voor: cijfers NN goed maar Ahold nog veel beter Bron: ABM Financial News

