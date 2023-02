Beursblik: outlook Aedifica valt wat tegen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aedifica

(ABM FN-Dow Jones) Aedifica heeft voor 2023 een wat tegenvallende outlook afgegeven, en de belangrijkste boosdoener is een stijging van de rentekosten. Dit concludeerden analisten van Kepler Cheuvreux na publicatie van de kwartaalcijfers van de zorgvastgoedbeheerder. Aedifica raamt het EPRA-resultaat voor 2023 op 200 miljoen euro, ofwel 5,03 euro per aandeel. Exclusief een eenmalige bate van 6,1 miljoen euro zou zich dit vertalen in een EPRA-resultaat van 4,88 euro per aandeel, terwijl Kepler rekende op 5,13 euro per aandeel en de analistenconsensus op 5,11 euro per aandeel staat. Het resultaat wordt volgens de analisten met name gedrukt door de stijgende rentekosten. Die stijgen van 1,4 procent naar 2,2 procent. Kepler Cheuvreux heeft een koopadvies op Aedifica met een koersdoel van 90,0 euro. Bron: ABM Financial News

