Beursblik: Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel DSM

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft dinsdag het koersdoel voor DSM verlaagd van 185,00 naar 156,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Martin Roediger wees op de winstwaarschuwing voor heel 2022 en de zorgen over de lopende eerste helft van dit jaar. Deze ontwikkelingen zijn voor de analist reden om de ramingen voor de aangepaste winst per aandeel neerwaarts bij te stellen met 6, 33 en 37 procent voor de periode 2022 tot en met 2024. Zodoende kwam Roediger tot een lager koersdoel. De analist verwacht dat DSM tegen het einde van het huidige jaar weer winstgroei kan realiseren. Het aandeel DSM sloot maandag op 120,05 euro. Bron: ABM Financial News

