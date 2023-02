Vooruitblik: Winst PostNL onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het vierde kwartaal het bedrijfsresultaat flink onder druk zien staan, terwijl er een vlakke omzet werd geboekt. Dit verwachten 8 analisten die bijdroegen aan de consensus van het postbedrijf. PostNL heeft vermoedelijk in het afgelopen kwartaal een omzet geboekt van 904 miljoen euro. Dit was een jaar eerder nog 936 miljoen euro. De omzet uit pakketten bedroeg daarbij 605 miljoen euro. PostNL zag de volumes bij pakketten met 1,5 procent teruglopen, denken de analisten, terwijl de volumes voor briefpost zelfs met 9,0 procent daalden. Het genormaliseerde EBIT-resultaat bedroeg volgens de analisten 57 miljoen euro, beduidend minder dan de 93 miljoen euro een jaar eerder. De resultaten uit pakketten droegen 28 miljoen euro bij aan het bedrijfsresultaat. De vrije kasstroom wordt ingeschat op 70 miljoen euro. Dit is wel meer dan de 65 miljoen euro een jaar eerder. Over heel 2022 wordt een omzet verwacht van 3,17 miljard euro met een bedrijfsresultaat van 79 miljoen euro en een vrije kasstroom van 23 miljoen euro. Dit was in 2021 nog respectievelijk 3,47 miljard, 308 miljoen en 288 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

