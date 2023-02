Collins Foods koopt acht Nederlandse KFC restaurants Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BMe

(ABM FN-Dow Jones) Collins Foods heeft zijn marktaandeel in het Nederlandse netwerk van KFC-fastfoodrestaurants uitgebreid met de aankoop van acht restaurants van R. Sambo. Dat maakte het bedrijf maandag bekend. Hierdoor stijgt het aantal KFC-restaurants van Collins Foods naar 56, wat 64 procent van de Nederlandse markt is. De overnamesom bestaat uit een betaling van 8 miljoen euro plus een 'earn out'-bedrag van maximaal 4,6 miljoen euro dat afhankelijk is van het resultaat van deze acht restaurants in de komende twee jaar. Collins wil voor 2031 tot 130 nieuwe KFC-restaurants openen, maar de aanschaf van de acht Nederlandse vestigingen telt niet mee voor die doelstelling. Bron: ABM Financial News

