'Geen overtuigende vooruitzichten Unilever' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Unilever groeide in het vierde kwartaal sterker dan verwacht, dankzij hogere verkoopprijzen, maar de vooruitblik lijkt niet veel houvast te bieden. Dit stellen analisten van UBS donderdag in een rapport. De onderliggende omzetgroei van 9,2 procent was 100 basispunten hoger dan de consensusverwachting, dankzij prijsverhogingen van 13,3 procent. Daar staat tegenover dat de volumes met 3,6 procent daalden, aanzienlijk sneller dan de 1,6 procent in het derde kwartaal. Dit was wel grotendeels voorzien door de analisten. Unilever rekent voor de komende jaren op een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent. In 2023 zal Unilever "ten minste" uitkomen boven de 4 procent, zei het bedrijf donderdag. De consensus rekent op 4,3 procent, terwijl dit cijfer bij UBS op 3,0 procent staat. De verwachting voor de stijging van de inflatiekosten in de eerste helft van 2023 werd verlaagd van 2 miljard naar 1,5 miljard euro, en voor de tweede helft van het jaar zou die stijging nog "aanzienlijk lager" moeten zijn, hoewel Unilever niet uitgaat van dalende inkoopkosten in de tweede helft van het jaar. Of de volumes in de tweede helft van het jaar weer groeien, durfde Unilever nog niet te voorspellen. UBS heeft een verkoopadvies voor het aandeel Unilever. In Amsterdam steeg Unilever donderdag een procent naar 46,56 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.