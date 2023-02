Inflatie in Nederland beduidend omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in januari veel minder gestegen dan in december. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 7,6 procent op jaarbasis, na een inflatie van 9,6 procent in december. In oktober bedroeg de inflatie 14,3 procent en in september piekte deze op 14,5 procent.

Energie

Vanaf 1 januari 2023 geldt er een prijsplafond op energie. Huishoudens betalen in 2023 tot een bepaald jaarverbruik niet meer dan een maximale prijs voor gas van 1,45 euro per vierkante meter, voor elektriciteit is dit 0,40 euro per kilowattuur. Het prijsplafond zorgde voor een daling van de inflatie. In januari 2023 was energie 3,4 procent goedkoper dan in dezelfde maand vorig jaar. In december 2022 was energie nog 52 procent duurder dan een jaar eerder.

Ook de prijsontwikkeling van kleding had een neerwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. Kleding was in januari 9,4 procent duurder dan een jaar eerder. In december was dit 12,3 procent.

De prijsontwikkeling van kinderopvang had daarentegen een opwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. Kinderopvang was in januari 6,3 procent duurder dan een jaar eerder. In december was dat 2,2 procent.

Ook voeding en benzine hadden een opwaarts effect. De prijsstijging op jaarbasis van voeding nam toe van 17,0 procent in december naar 17,6 procent in januari. Benzine was in januari 8,2 procent goedkoper dan in dezelfde maand vorig jaar, in december was dat 10,3 procent.