CVS neemt Oak Street over

Beeld: CVS

(ABM FN-Dow Jones) CVS Health neemt Oak Street Health over voor 39,00 dollar per aandeel. Daarmee waardeert CVS de overnameprooi op 10,6 miljard dollar. De overname volgt op de overname van Signify Health voor circa 8 miljard dollar. CVS meldde woensdag verder een nettowinst van 2,3 miljard dollar in het vierde kwartaal, op een 9,5 procent hogere omzet van 83,8 miljard dollar. De omzet en de winst vielen ruim hoger uit dan de markt had verwacht. In het vierde kwartaal van 2021 bedroeg de omzet 76,6 miljard dollar en kwam de winst uit op 1,3 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

