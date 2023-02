'Hogere prijzen jagen groei Unilever vermoedelijk weer aan' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Unilever is in het vierde kwartaal van 2022 naar verwachting opnieuw flink gestegen, ondanks dat de volumes daalden. Dit bleek uit een analistenconsensus die het bedrijf samenstelde. De analisten gaan voor het afgelopen kwartaal uit van een omzetstijging van 9,7 procent naar 14,4 miljard euro. De markt hecht echter vooral waarde aan de ontwikkeling van de onderliggende omzet van Unilever. In het vierde kwartaal steeg de onderliggende omzet volgens de analisten met 8,2 procent. De prijzen stegen met 12,1 procent, maar de volumes liepen met 3,4 procent terug. Voor heel 2022 zou daarmee de onderliggende groei uitkomen op 8,8 procent. De prijzen stegen vermoedelijk met 11,0 procent, maar de volumes liepen met 2,0 procent terug. Nieuwe CEO Eind januari presenteerde Unilever Hein Schumacher als opvolger van CEO Alan Jope. Schumacher komt van FrieslandCampina en volgt de zittende topman per 1 juli op. Outlook Unilever verhoogde bij de publicatie van de laatste kwartaalresultaten eind oktober de outlook voor 2022 al. Unilever verwacht voor dit jaar een onderliggende omzetgroei van meer dan 8 procent. Daarnaast rekent het concern op een operationele marge van 16 procent. De analistenconsensus zit op 16,1 procent. In 2023 en 2024 verwacht Unilever dat de marges zullen stijgen, dankzij onder meer een combinatie van hogere prijzen en kostenbesparingen. Unilever publiceert donderdag voorbeurs de resultaten over het afgelopen boekjaar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.