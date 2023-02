Adyen schiet iets tekort

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft in de tweede helft van 2022 de omzet en winst flink zien aantrekken, mede dankzij een sterke volumegroei, maar de resultaten vielen wel wat lager uit dan verwacht. Dat maakte het Amsterdamse betaalbedrijf woensdag voorbeurs bekend.

"In het tweede kwartaal voerden we de investeringen op om de basis te leggen voor een nieuwe groeifase", aldus het bedrijf. "We bleven tegelijk gedisciplineerd op het behalen van onze doelstellingen op lange termijn. Als gevolg van onze benadering, behaalden we in de tweede jaarhelft sterke resultaten."

De nettowinst steeg van 264,9 miljoen naar 282 miljoen euro. De netto-omzet steeg dan ook met 30 procent tot 721,6 miljoen euro en het verwerkte transactievolume steeg zelfs met 41 procent tot 421,7 miljard euro afgelopen halfjaar. De omzetgroei was bijzonder sterk in Noord-Amerika en Azië-Pacific.

Analisten rekenden vooraf gemiddeld op een hogere omzet van 736 miljoen euro en een volumestijging tot 429 miljard euro.

De marge voor Adyen per transactie, de zogeheten 'take rate', is nog steeds aan het dalen. Deze bedroeg 17,1 basispunten, tegen 17,6 in de eerste helft van het jaar.

De EBITDA steeg met 4 procent tot 372 miljoen euro. Hier rekenden analisten op 448 miljoen euro. De marge verslechterde van 64 procent in de eerste helft van 2021 naar 52 procent in de tweede helft. Dit had te maken met aanhoudende investeringen, onder meer in meer personeel.

In heel 2022 stegen de volumes met 49 procent tot 767,5 miljard euro en de omzet met 33 procent tot 1,3 miljard euro. De EBITDA bedroeg 728,3 miljoen euro, hetgeen een stijging betekent van 16 procent, met een marge van 55 procent.

Adyen zei woensdag geen redenen te zien om de outlook voor de middellange termijn aan te passen. Zo blijft Adyen rekenen op een gemiddelde omzetgroei van 25 tot iets in de 30 procent per jaar met een stijging van de EBITDA-marge naar meer dan 65 procent op lange termijn.

Verder liet Adyen weten in CFO Ingo Uytdehaage een nieuwe co-CEO te hebben gevonden. Hij zal naast Pieter van der Does het bedrijf leiden. Ethan Tandowsky zal de positie van CFO bekleden, terwijl Kamran Zaki terugtreedt als COO.