Barclays verhoogt koersdoel ASMI stevig

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft maandag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 230,00 naar 290,00 euro, maar het advies blijft Onderwogen. Dit bleek uit een rapport van de Britse bank. Barclays merkte op dat ASMI het meest populaire halfgeleideraandeel onder zijn klanten is. Die populariteit is volgens de analisten vooral te danken aan de sterke vraag naar ALD-technologie, die zij voor de komende jaren voorzien. "ASMI is de marktleider in dit segment." Hoewel Barclays inderdaad verwacht dat ASMI hierdoor beter zal presteren dan de markt, is het volgens de analisten lastig om bovenop de huidige waardering nog meer ruimte te zien. Zij zien meer potentie in Infineon en STMicroelectronics. Voor deze aandelen hanteert Barclays koersdoelen van 48,00 en 60,00 euro. Maandag daalt het aandeel ASMI 2,5 procent naar 326,75 euro. Bron: ABM Financial News

