Beursblik: Amerikaanse banengroei zeer sterk

(ABM FN-Dow Jones) De enorme groei van het aantal banen in de Verenigde Staten in januari is breed gedragen en in combinatie met een dalende loongroei is het arbeidsrapport voor de Federal Reserve een bevestiging dat bij de volgende beleidsvergadering een renteverhoging met 25 basispunten afdoende lijkt. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag aan ABM Financial News.

"De groei is zeer opmerkelijk en breed gedragen", aldus Marey. "Opvallend is de plus bij uitzendkrachten, die er in december en november niet was, en dat de participatiegraad weer oploopt. Dat duidt er op dat er weer mensen toetreden tot de arbeidsmarkt De loonontwikkeling gaat met een stijging van 4,4 procent, tegen voorheen 5 procent, de kant uit die de Fed graag ziet. Bovendien zien we in het rapport geen weer-effecten, zoals afgelopen woensdag wel in het ADP-rapport", aldus de marktanalist van Rabobank vrijdag.

Uit de cijfers bleek vanmiddag een groei van 517.000 banen, terwijl gerekend was op 187.000 banen. Daarnaasdt werd de groei over december nog bijgesteld van 223.000 naar 260.000. De participatiegraad kwam uit op 62,4 procent en het gemiddelde uurloon steeg met 0,10 dollar naar 33,03 dollar.

De euro noteerde vrijdag kort na publicatie van het rapport op 1,0837 dollar na eerder op de dag op 1,0930 te hebben genoteerd.