Winst Harley-Davidson verrast

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Harley-Davidson steeg donderdag voorbeurs sterk, nadat de fabrikant van motorfietsen solide kwartaalcijfers rapporteerde, dankzij een goede vraag. Het bedrijf meldde een winst per aandeel van 0,28 dollar voor het vierde kwartaal, ruim meer dan de 0,07 dollar per aandeel die analisten volgens de consensus van FactSet hadden voorspeld. De winst steeg vergeleken met een jaar eerder van 22 miljoen naar 42 miljoen dollar. De met 12 procent gestegen omzet van 1,14 miljard dollar was ook hoger dan de 918 miljoen dollar die analisten hadden voorzien. De omzetgroei werd gedreven door algehele groei van het aantal verkochte motorfietsen en mondiale prijsontwikkelingen, stelde het bedrijf. Er werden 34.000 motorfietsen opgeleverd, 18 procent meer dan een jaar eerder. De productie is aan het herstellen nadat die stil werd gelegd tijdens de coronapandemie. Harley-Davidson verwacht dat de omzet in 2023 met 4 tot 7 procent zal groeien, met een operationele marge van 14,1 tot 14,6 procent. Het aandeel stond in de handel voorbeurs ruim 10 procent hoger. Bron: ABM Financial News

