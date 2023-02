Update: Europese beurzen licht lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag licht lager in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve van vanavond.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een fractioneel verlies op 453,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van nog geen 0,1 procent naar 15.123,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,1 procent met een stand van 7.076,86 punten. De Britse FTSE steeg nauwelijks 0,1 procent naar 7.775,84 punten.

Beleggers lijken zich in te houden in aanloop naar een reeks rentebesluiten. Vanavond trapt de Federal Reserve af, vermoedelijk met een renteverhoging van 25 basispunten. Op donderdag zullen zowel de Europese centrale bank als de Bank of England kiezen voor een verhoging met 50 basispunten, zo wordt in de markt verwacht.

"Op het eerste gezicht lijkt de Fed-bijeenkomst van vanavond niet al te spannend te worden", zo voorziet beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Een verhoging met 25 basispunten zou tot een renteniveau van 4,5 procent leiden, het hoogste niveau in vijftien jaar tijd.

Op macro-economisch vlak bleek de industrie in de eurozone minder sterk te zijn gekrompen in januari. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 47,8 in december naar 48,8 in januari, de hoogste stand in vijf maanden.

Het beeld is een stuk optimistischer dan de situatie in oktober, wat de bodem lijkt te zijn geweest, oordeelde econoom Chris Williamson van S&P woensdag. Eén reden is dat de gasprijzen in Europa flink zijn gedaald. Dat is overigens wel deels te danken aan subsidies en relatief warm weer. Maar ook de verstoringen in de aanvoerketen zijn duidelijk afgenomen, aldus Williamson. Daardoor kon de productie in de industrie flink worden opgevoerd.

De consumentenprijzen in de eurozone bleken in januari bovendien opnieuw minder hard gestegen. De prijzen stegen met 8,5 procent op jaarbasis afgelopen maand. In december was de stijging nog 9,2 procent en in november noteerde de inflatie op 10,1 procent. Economen hadden voor januari gerekend op een inflatie van 9,1 procent.

"Zoals verwacht is de inflatie in januari gedaald, maar de kerninflatie bleef onveranderd [op 5,2%]. Geen reden voor de ECB om van koers te wijzigen", zei econoom Carsten Brzeski van ING in een reactie. Zolang de kerninflatie "hardnekkig" hoog blijft, mag de ECB de rente blijven verhogen, aldus Brzeski.

Olie noteerde woensdag verdeeld. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 78,92 dollar, terwijl voor een april-future Brent 85,31 dollar werd betaald, een daling van 0,2 procent.

De euro/dollar werd verhandeld op 1,0892. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0867 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0867 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Novartis heeft in het vierde kwartaal van 2022 de omzet en winst onder druk zien staan, vanwege concurrentie van generieke geneesmiddelen en hogere reorganisatiekosten. De koers van het aandeel Novartis noteerde 2,4 procent lager.

Glaxo-Smith-Kline heeft in het vierde kwartaal van het vorig jaar minder omzet geboekt en de winst per aandeel zien dalen. De koers van het aandeel GSK noteerde 1,3 procent lager.

In Parijs en Frankfurt noteerde het gros van de hoofdaandelen rond de slotnoteringen van dinsdag. In Parijs was de aandelenkoers van Teleperformance met een plus van 2,5 procent daar een uitzondering op.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood.

De S&P 500 steeg dinsdag 1,5 procent naar 4.076,60 punten, technologiebeurs Nasdaq klom 1,7 procent tot 11.584,55 punten en de Dow Jones-index steeg 1,1 procent naar 34.086,04 punten.

